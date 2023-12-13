Ankara'da jandarma ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları düzenledi - Güncel haberler

Ankara'da jandarma ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları düzenledi - Güncel haberler

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlık KOM ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda O.K.K'nin Yenimahalle'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince tespit edilen adreste 2,2 kilogram reçine esrar, 2,8 kilogram kubar esrar, 24 kök skunk bitkisi, 2 hassas terazi, iklimlendirme çadırı, hava konnektörü, ışık kaynağı, vantilatör ve 1 kilogram sıvı gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda ise Keçiören'de 2 şüpheli yakalandı.

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Fiziki ve teknik takip sonucunda A.G. ve B.A'nın tütün doldurulmuş kaçak makaronları Ankara'da satışa sunacaklarını tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilere ait araçta tütün doldurulmuş 2 milyon 500 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. ve B.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.