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Ankara'da faciadan dönüldü! Otomobil bu hale geldi

Ankara'da, toprak kayması sonucu çöken istinat duvarı, yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan binanın otoparkına çöktü. Binada yapılan incelemede hasara rastlanmazken, otoparkta bulunan bir otomobil, çöken istinat duvarının altında kalarak hurdaya döndü

Giriş: 18.06.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da faciadan dönüldü! Bu hale geldi
DHA

Başkent'te Keçiören ilçesinde, toprak kayması sonucu çöken istinat duvarının altında kalan otomobil hurdaya döndü.

Ankara'da 13 Haziran'da gerçekleşen kuvvetli sağanak nedeniyle Basınevleri Mahallesi Çelebi Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yeni asfalt dökülen yolun bir kısmı ile istinat duvarı, yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan binanın otoparkına çöktü.

Olayın ardından bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri geldi.

Binada yapılan incelemede hasara rastlanmazken, otoparkta bulunan bir otomobil, çöken istinat duvarının altında kalarak hurdaya döndü.

Çöken yol ve istinat duvarının enkazı kaldırılırken, otomobil de moloz yığının altından çıkarıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

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