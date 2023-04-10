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Ankara'da EGO otobüsünün şoförü trafikteki tartışmada aracı metrelerce sürükledi

Ankara'da şehir içi trafiğinde tansiyonun yükseldiği anlar. EGO şoförü hafif ticari araç sürücüsüyle tartıştı. Ticari araç şoförü aşağı inip, otobüs şoförüne yönelince olanlar oldu. Otobüs şoförü önünde durarak yolu kesen hafif ticari aracı metrelerce sürükledi. Etraftakilerin tedirginlikle izlediği olay cep telefonuna yansıdı

Giriş: 10.04.2023 - 23:20 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara trafiğinde yüksek tansiyon! Ankara'da EGO otobüsünün şoförü trafikteki tartışmada aracı metrelerce sürükledi - Güncel haberler
DHA

Başkent Ankara'da otobüs şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü trafikte tartıştı. Hafif ticari araçtan inen sürücü, otobüse yöneldiği sırada otobüs şoförü, hareket ederek önünde durarak yolu kesen hafif ticari aracı metrelerce sürükledi. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halindeki EGO otobüs şoförü ile hafif ticari araç şoförü M.K. arasında yol verme tartışması çıktı. M.K, hafif ticari aracı otobüsün önüne kırarak yolu kapatıp, araçtan indi. EGO şoförü kendisine saldırmak için araçtan inen kişileri görünce hareket ederek, yolu kesen hafif ticari aracı metrelerce sürükledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Otobüs şoförüne saldırmak isteyen M.K. ve arkadaşları gözaltına alındı. O anlar ise yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Olayın görgü tanıklarından F.Ü. (23), araçtan inen şüphelilerin otobüs şoförüne saldıracağı esnada otobüs sürücüsünün hareket edip, hafif ticari aracı sürüklediğini belirterek, "Saat 15.00 sıralarında bağırış sesleri geldi. Araba, otobüsün sol tarafına vurdu. Otobüsün içinde yolcular vardı. Araç sahibi arkadaşlarıyla arabayı otobüsün önüne çektiler, sonra arabadan indiler. Otobüs şoförüne saldıracaklardı, döveceklerdi o esnada otobüs şoförü de gaza bastı arabayı metrelerce sürükledi. Sonra polis geldi. Araç içinde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Otobüs ise tıka basa doluydu yolcular korktu" diye konuştu.

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