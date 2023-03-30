Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Ankara'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 19 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Giriş: 30.03.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da DEAŞ operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen 24 yabancı uyruklu zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelindeki eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstihbari bilgi ve analizler sonucu "yabancı terörist savaşçı" (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlılar, işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Fransa hükümetinden scooter kararı
Fransa hükümetinden scooter kararı
Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidine kelepçe!
Adıyaman'da yıkılan sitenin müteahhidine kelepçe!
SİYAD Onur Ödülleri sahipleri açıklandı
SİYAD Onur Ödülleri sahipleri açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.