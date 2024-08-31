Ankara'da bitişik haldeki 2 iş yeri çıkan yangında hasar gördü

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Mamak Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde bitişik haldeki kereste ve polyester üretimi yapılan dükkanlarda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çabasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle söz konusu 2 iş yerinde de hasar meydana geldi.