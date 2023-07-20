Ankara'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

REKLAM advertisement1

Başkent'te bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, Mamak ilçesi 733/1 Sokak'ta Mehmet Kıranşal'a bıçakla saldırdı.

Bel bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kıranşal, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. AA'nın haberine göre; Kıranşal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.