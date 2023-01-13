Bu şenlik iştah kabartıyor

AA

Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte Hatay, Erzurum, Bitlis, Kars, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Van, Urfa'nın da arasında bulunduğu Doğu ve Güneydoğu illerine ait yöresel ürünler ve lezzetler tanıtıldı.

Büryan kebabı, kuru dolma, baklava, künefe, baharat çeşitleri ve kahvaltılık ürünlerin yoğun ilgi gördüğü etkinlikte, en hızlı büryan kebabı yeme yarışması da yapıldı.

Organizasyon sorumlusu Hakan Yılmaz, AA muhabirine, etkinliğin bu yıl ilkini düzenlediklerini, tüm Doğu illerinin lezzetlerini burada sunduklarını söyledi. Büryan kebabı yarışması ile bu projeyi taçlandırdıklarını belirten Yılmaz, katılımcılara teşvik edici ödüller takdim ettiklerini aktardı.

Yılmaz, "Biz istiyoruz ki her bir yörenin muhteşem lezzetlerini herkes tatsın, bolca alışveriş yapsın, başkentliler için büyük bir fırsat. Doğu ve güneydoğu lezzetlerine farkındalık oluştursun diye gastronomi yemek festivali adı altında gerçekleştirdik. Bu festival önümüzdeki yıllarda da devam edecek." diye konuştu.

Başkentlilerin etkinlik kapsamında satılan ürünleri başka yerde bulamayacaklarına dikkati çeken Yılmaz, buradaki lezzetlerin gerçek tatları ile vatandaşlara sunulduğunu söyledi. Yılmaz, ayrıca organizasyon bitene kadar tüm ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler yapılacağını aktararak, tüm Başkentlileri etkinliğe davet etti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen en hızlı büryan kebabı yeme yarışmasında, 3 dakikada bir porsiyon kebap yiyerek birinci olan Ramazan Say, "Mutluyum, eti çok seviyorum, sağlıklı bir besin kaynağı olduğu için bu tatları buraya getiren herkese teşekkür ederim." dedi.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği "Anadolu Gastronomi Yemek Şenliği", 15 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

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