Toplam 10 milyon 166 bin lira giysi desteği ödemesi yapılırken, ayrıca 101 bin 40 ailenin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 liralık kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi.