Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 300 itfaiye eri alıyor! İtfaiye eri başvuru tarihleri ve şartları
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 300 itfaiye eri alacak. Kasım ayında başlayacak başvuru sürecinin ardından adaylar, Aralık ayında yapılacak sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Tüm şartları yerine getiren ve sınavları başarıyla tamamlayanlar, belediye bünyesinde istihdam edilecek. İşte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlıği 300 itfaiye eri alımı başvuru ve sınav tarihleri, şartları...
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, kadın/erkek toplamda 300 itfaiye eri alınacak. KPSS'den en az 60 puan alması gereken adayların başvurularını şahsen yapması gerekli olup, posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar sözlü ve uygumalı sınava girecek. İşte, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlıği 300 itfaiye eri alımı başvuru ve sınav tarihleri, şartları...
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIYOR
Ankara ili Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, ilk defa atanmak üzere 300 itfaiye eri alımı yapılacak. Kadın/erkek adaylar, KPSS P93 puan türünden en az 60 almak suretiyle atanacak. Öte yandan adayların; itfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun olması ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 300 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Adayların, 18.11.2024 tarihinden 22.11.2024 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 9.00-17.00 arasında), istenilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.
Başvurular şahsen yapılacak. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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300 İTFAİYE ERİ ALIMI SINAV TARİHİ
İtfaiye eri alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 02.12.2024-18.12.2024 tarihleri arasında saat 09.00’da başlamak üzere Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:9 adresinde bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde yapılacak.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecek.
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300 İTFAİYE ERİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
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d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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