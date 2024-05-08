Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden '7/24 uzman hekim poliklinik' açıklaması

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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi internet sitesi üzerinden yayımladığı basın açıklamasında, 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

DHA'nın haberine göre; yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında yer alan, hastanemizde 7/24 uzman hekim poliklinik uygulamaları iddiaları asılsızdır. İhtiyaç duyulan branşlarda ve sürelerde mevzuat çerçevesinde uygulama yapılmaktadır. Eğitim Araştırma Hastanelerinde Asistan Hekimlerin rutin ve ayda 8’i geçmeyen nöbet uygulaması haricinde bir durum söz konusu değildir. Meslektaşlarımızın gerçek dışı sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.