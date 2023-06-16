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Ankara Barosu: Avukat Belen Nesil Coşğun silahla yaralanma sonucu hayatını kaybetti

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Coşğun'un ateşli silahla yaralanma sonucu yaşamını yitirdiği, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi

Giriş: 16.06.2023 - 02:32 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
Ankara Barosu, Avukat Coşğun'un silahla yaralanma sonucu öldüğünü açıkladı
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DHA

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Coşğun'un ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Ankara Barosu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avukat Belen Nesil Çoşğun'un 15 Haziran Perşembe günü, öğle saatlerinde, ateşli silahla yaralanma sonucunda hayatını kaybettiği, sürecin Baro tarafından hassasiyetle takip edildiği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "15.06.2023 tarihinde, öğle saatlerine doğru meslektaşımız Av. Belen Nesil Coşğun ateşli silahla yaralanma sonucu hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili olarak ifade ve delil toplama işlemleri devam etmekte olup, süreç Baromuz tarafından olayın meydana geldiği andan itibaren hassasiyetle takip edilmektedir. Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi ve harici açıklamalar yapılmaması meslektaşımızın hatırasına saygı gereğidir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu olarak yaşamını yitiren meslektaşımızın acısını derinden hissediyor; kendisine rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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