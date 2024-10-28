Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 29 Ekim Ankara konser takvimi yayınlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için başkentte düzenlenecek ücretsiz etkinlikler ve konserler belli oldu. Ankara 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ücretsiz 29 Ekim Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak? İşte detaylar…