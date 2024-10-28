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        Haberler Bilgi Yaşam ANKARA 29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2024: Ücretsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak?

        Ankara 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri 2024: Ücretsiz 29 Ekim Ankara konserleri nerede, hangi sanatçılar çıkacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Salı gününe denk gelen ulusal bayram kutlamaları kapsamında Ankara'da ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ulusal bayram etkinlikleri açıklandı. Bu noktada 29 Ekim Ankara konser takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, Ücretsiz 29 Ekim Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak? İşte Ankara 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:50
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 29 Ekim Ankara konser takvimi yayınlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için başkentte düzenlenecek ücretsiz etkinlikler ve konserler belli oldu. Ankara 29 Ekim konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ücretsiz 29 Ekim Ankara konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar çıkacak? İşte detaylar…

        • 2

          ANKARA 29 EKİM ETKİNLİKLERİ VE KONSERLERİ

          Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısının ardından 29 Ekim kutlamalarını iptal etmişti.

          Ancak vatandaşların ısrarlı talepleri sonrası iptal kararından vazgeçildi.

        • 3

          ABB’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ‘’Cumhuriyetimizin 101. yılında, teröre karşı tek yürek olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın ısrarlı talepleri ve kararlılığı ile Ankara’da Cumhuriyet coşkusunu konserlerimizle de yaşamak için sizleri davet ediyoruz.

          Her şeye rağmen, Cumhuriyet’le!’’ ifadelerine yer verildi.

        • 4

          ANKARA’DA KİMİN KONSERİ VAR, NEREDE VE SAAT KAÇTA?

          Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılına özel düzenlenecek konserleri paylaştı.

          Buna göre Mert Demir, 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’ndakonser verecek.

          Ebru Gündeş ise 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’ndakonser verecek.

        • 5

          RİNG SEFERLERİ

          Zafer Çarşısı 15.00 - 24.00 AOÇ

        • 6

          RİNG SEFERLERİ

          Zafer Çarşısı 15.00 - 24.00 AOÇ

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