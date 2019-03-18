Ankapark giriş ücreti ve üyelik ücreti Ankaralı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 Mart tarihinden itibaren hizmet verecek olan yeni adıyla Wonderland Euraisa Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı özelliğini de taşıyor.

ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Ankapark olarak bilinen Wonderland Euraisa'nın günlük çocuk yada yetişkin tek kişilik giriş bilet ücreti 25 TL oldu. 25 TL'nin 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecektir.

ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.

ANKAPARK SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park'ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

ANKAPARK NEREDE, YOL TARİFİ

Ankapark, Türkiye'nin Ankara şehrinde yer alan ve 2,1 milyon m² alan üzerine kurulan bir tema parktır. Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara