18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankapark giriş ücreti ve üyelik ücreti Ankaralı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 20 Mart tarihinden itibaren hizmet verecek olan yeni adıyla Wonderland Euraisa Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tema parkı özelliğini de taşıyor.
ANKAPARK GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Ankapark olarak bilinen Wonderland Euraisa'nın günlük çocuk yada yetişkin tek kişilik giriş bilet ücreti 25 TL oldu. 25 TL'nin 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecektir.
ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VİP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VİP bin 250 TL, VİP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.
ANKAPARK SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak Tema Park'ın, Yaz aylarında açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.
ANKAPARK NEREDE, YOL TARİFİ
Ankapark, Türkiye'nin Ankara şehrinde yer alan ve 2,1 milyon m² alan üzerine kurulan bir tema parktır. Gazi Mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!