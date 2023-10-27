Anıtkabirde çevre tanıma uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi
Giriş: 27.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:10
SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ SEYRETTİ
Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.
CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİLER
Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
ALKIŞ VE SELAM
Yaklaşık 15 dakika süren gösteri izleyenler tarafından alkışlandı. Bazı vatandaşların selam verdiği görüldü.