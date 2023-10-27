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        Haberler Gündem Anıtkabirde çevre tanıma uçuşu yaptı

        Anıtkabirde çevre tanıma uçuşu yaptı

        SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak gösteri uçuşu için Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:10
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        SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar yaptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        ÇOK SAYIDA KİŞİ SEYRETTİ

        Anıtkabir'i ziyarete gelen çok sayıda kişi de SOLOTÜRK pilotlarının uçuş gösterisini seyretti.

        CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİLER

        Bazı vatandaşlar gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        ALKIŞ VE SELAM

        Yaklaşık 15 dakika süren gösteri izleyenler tarafından alkışlandı. Bazı vatandaşların selam verdiği görüldü.

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        #solotürk
        #anıtkabir
        #haberler
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