"ANNE İÇİN YIPRATICI OLUYOR"



Bunlara diğer annelerden eklenen 'Emiyor mu?', 'Hep ağlıyor, aç o çocuk aç', 'Sütün yetmiyor', 'Mama mı veriyorsun?', 'Bu ne biçim annelik!' yorumları anneyi hem üzüyor hem de annelik yolculuğunu baltalıyor. Özellikle lohusalık döneminde babaların daha çok desteğine, ilgisine, sevgisine, sarıp sarmalamasına ihtiyaç duyan anne için daha da yıpratıcı oluyor her kafadan çıkan asılsız çatlak sesler.