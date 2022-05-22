Angora'da doğayla iç içe fotoğraf sergisi

74 yaşındaki amatör fotoğrafçı Baran Asena'nın Angora Evleri'nin doğayla bütünleşmesini ölümsüzleştiren fotoğraflarının yer aldığı "Angora Evlerinin Yollarında Yürürken" isimli fotoğraf sergisi, Ankara Kültür ve Sanat Lisesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide Asena'nın cep telefonuyla çektiği 24 fotoğraf, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Habertürk'ten Seren Bayraktar'ın haberine göre amatör fotoğrafçı Asena, Angora Evleri'ni, "Angora Evleri'nin özelliği çok seyrek yapılmış bir yapısı var. Türkiye'de artık bir daha olacağını ben sanmıyorum." sözleriyle tanımladı.
Serginin açılışında kurdele kesen Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir, sanatın Angora'da daha fazla ön plana çıkması gerektiğini söyledi.
"Angora sosyal ve entelektüel seviyesi itibariyle bugün Türkiye'nin en önde gelen yerleşim birimidir. Angora'da sanatsal çalışmalara hız vereceğiz. Çok yakında bir web sayfamız faaliyete geçecektir. " dedi.
ANGORA RADYOSU VE ANGORA TELEVİZYONU
Angora Evleri'nin kendi medyasını kuracağı belirten İbrahim Taşdemir, "Web sayfasında bütün faaliyetlerimizi görebileceğiniz gibi orada bir de Angora Radyosu kuracağız. İnşallah onu takiben Angora Televizyonu olacaktır ve bizim su anda atıl bulunan Angora Derneği'ni daha da güçlendirerek Angora Derneğ'inin öncülüğünde bizlerin de katkısıyla önce dijital planda daha sonra da kağıt ortamında "Angora Life" adı altında bir ciddi kültürel dergi çıkarmayı istiyoruz. Angora'nın Türkiye'de sanatsal ve kültürel bir merkez olarak anılmasını sağlarsak el birliği ile Angora'mızı daha da güzelleştireceğiz ve daha huzurlu bir yaşamla hayatımızı devam ettireceğiz." dedi.
Fotoğraf Sergisinin açılışında sanatseverlere müzik şöleni de yaşatıldı. Taşdemir'in "Bir Gün Bir Şarkıda Bulurum Seni" adlı eserini, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Murat Demirhan ud ile çalarak seslendirdi.
Sergide en düşük bin liradan satışa sunulan eserlerden elde edilen gelirin tamamı, Ankara Kültür ve Sanat Lisesi öğrencilerine burs olarak verilecek. Sergi, 28 Mayıs'a kadar sanatseverlere açık olacak.
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