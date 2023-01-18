Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh saçlarını kestirdi - Magazin haberleri

Shiloh Jolie Pitt saçlarını kestirdi

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, yeni imajıyla dikkat çekti. Uzun saçlarını kısa kestiren 17 yaşındaki genç kız, son haliyle Kaliforniya sokaklarında görüntülendi

Giriş: 18.01.2023 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

    Ancak ikilinin yaşadığı anlaşmazlığın çözüme kavuşmamasının yanı sıra ilk biyolojik çocukları Shiloh, son haliyle dikkat çekti. 

  • Radikal bir karar alan 17 yaşındaki genç kız, imaj değişikliğine gitti.

  • Saçlarını kısa kestiren Shiloh Jolie Pitt, Kaliforniya sokaklarında objektiflere yansıdı. 

  • Şortun üzerine kapüşonlu siyah bir eşofman giyen Shiloh, kıyafetlerini spor ayakkabılarıyla tamamladı.

  • Genç kıza kız kardeşi Zahara eşlik etti. Moda tasarımcısı olmayı hayal ettiği söylenen Zahara da kot pantolonu ve siyah tişörtüyle rahat bir giyim tarzını tercih etti. 

  • Shiloh'nun bu tarzı "Shiloh oyunculuk konusunda olmasa bile, dış görünüş konusunda annesinin izinden gidiyor" diyerek yorumlandı. Genç kızın kısa saçlı görüntüsü Jolie'nin eski eşi Jonny Lee Miller ile kamera karşısına geçtiği 'Hackers' filmindeki halini hatırlattı.

    Shiloh'nun annesi Angelina Jolie, 'Hackers' filminde oynadığında saçları kısaydı.

  • NAMİBYA'DA DÜNYAYA GELDİ

    Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu olarak 2006'da Namibya'da dünyaya geldi. İlk fotoğrafı People Dergisi'nin kapağında yer almıştı. O sayı 2.2 milyon sattı, 4.1 milyon dolar gelir elde edilmişti. Tüm para, Afrikalı çocuklara yardım için kullanılmıştı.

  • MUMYA HEYKELİ YAPILMIŞTI

    Shiloh'un Madame Tussaud Müzesi'ne anne ve babasıyla birlikte yapılan bir mumya heykeli bile konulmuştu.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News, Backgrid USA, AP

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.