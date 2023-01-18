Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016 yılında sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

Ancak ikilinin yaşadığı anlaşmazlığın çözüme kavuşmamasının yanı sıra ilk biyolojik çocukları Shiloh, son haliyle dikkat çekti.