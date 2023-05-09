Angelina Jolie, 2013'te meme kanseri riskini azaltmak için mastektomi ameliyatı olmuştu. Bu ameliyatla her iki memesini de aldıran ve estetik ameliyatla yeniden yaptıran Jolie, meme ve yumurtalık kanseri oluşumuna yol açabilecek BRCA1 geni taşıdığını açıklamıştı.
Üçü biyolojik, üçü evlatlık olmak üzer altı çocuğu bulunan Angelina Jolie, geçirdiği mastektomi operasyonunu, aynı yıl New York Times gazetesinde kaleme aldığı 'Tıbbi Tercihim' adlı makalede anlatmıştı.
Fotoğraflar: Reuters, Splash News, AP