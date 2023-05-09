Annesinin müzisyen Jimi Hendrix'i sevdiğini söyleyen Angelina Jolie, onun her zaman mektuplarına Hendrix'in 'Kiss the Sky' (Gökyüzünü Öp) şarkı sözünü yazdığını anlattı. "O vefat ettikten sonra yeni bir anlam kazandı" diyen ünlü oyuncu, "Sevdiklerini kaybedenlere sevgilerimi ve tam şu anda hayatları ve sevdiklerinin yaşamları için mücadele edenlere güç gönderiyorum" ifadelerini kullandı.