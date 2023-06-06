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Angel Di Maria ayrılığı resmen açıkladı!

İtalya Serie A Ligi'nde Juventus forması giyen Angel Di Maria takımdan ayrıldığını açıkladı

Giriş: 06.06.2023 - 18:50 | Güncelleme: ABONE OL
Angel Di Maria ayrılığı resmen açıkladı!
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen Arjantinli Angel Di Maria, siyah-beyazlı kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Transfer döneminde adı pek çok kulüple anılan 35 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu Di Maria, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kariyerini Juventus'ta sürdürmeyeceğini ilan etti.

Di Maria, yaptığı paylaşımda, "Zor ve karmaşık bir dönemin sonuna geldim. Her ne kadar kupalar kazanmak mümkün olmasa da, kulübün şampiyonluklar kazanmasını sürdürmek için her şeyini vermiş biri olmanın huzuruyla ayrılıyorum. Bunu başaramamanın bıraktığı acı tatla ama parçası olduğum bu harika soyunma odasından çok sayıda arkadaş edinmenin mutluluğuyla gidiyorum. İlk günden beri bana gösterdikleri ilgi için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, kendimi hep evimde gibi hissettim. Tüm Juventuslulara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Angel Di Maria, geçen sezon Paris Saint Germain'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Juventus'a transfer olmuştu. Arjantinli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Serie A, İtalya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 40 maça çıkmış, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

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