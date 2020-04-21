21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google’nin yayınladığı son rapora göre dünya genelinde aktif olarak kullanılan Android cihazların yüzde 42.1’i hâlâ Marshmallow olarak bilinen 6.0 veya daha önceki sürümlerle çalışıyor.
Sayısı 1 milyardan fazla olan bu Android cihazlar, artık güvenlik güncellemeleri almadığı için kötü amaçlı yazılımlara maruz kalma veya virüs bulaşma riski altında.
Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender’ın Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, geçen Eylül'de yayınlanan Android 10 ile birlikte Android 9.0 Pie ve Android 8.0 Oreo sürümlerine sahip Android cihazların güvenlik güncellemeleri alabildiğini ancak daha eski sürüme sahip telefonların bu güncellemelerden mahrum kaldığını belirterek Andorid kullanıcılarını uyardı.
GÜNCELLEME ALMAYAN TELEFONLARDA ÖNE ÇIKAN 3 AÇIK
2012'den önce piyasaya sürülen Android telefonları kullananların özellikle endişe duyması gerekiyor, çünkü bu cihazlar Google'nin yayınladığı güvenlik geliştirmelerinden mahrum kalmış durumdalar ve aşağıdaki 3 tehlikeli güvenlik açığına karşı savunmasızlar.
1- BlueFrag: Verileri çalmak ve kötü amaçlı yazılım yaymak için cihazın güvenliğinin aşılmasına olanak verebilecek kritik bir güvenlik açığı.
2- Stagefright: ilk olarak 2015 yılında keşfedilen bu açık, MMS mesajı yoluyla kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak için kullanılıyor.
3- Joker: Google Play mağazasında resmi bir uygulama olarak görünen, ancak indirilip kullanıldığında cihazlarda bulunan adres defterine izinsiz erişilmesini sağlayan bir güvenlik açığı.
ESKİ MODEL TELEFON KULLANANLARIN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, güvenlik güncellemesi almayan Android cihaz kullanıcılarına şu 5 uyarıda bulundu:
1- Google Play dışındaki 3. taraf uygulamaları indirirken dikkatli olun. Andorid cihazlardaki en büyük riskler resmi uygulama mağazası olan Google Play dışındaki kaynaklardan indirilen uygulamalardır.
2- Güncellemeleri kontrol edin. Eğer mevcut bir güvenlik güncellemesi varsa telefonunuzda gerekli yer açarak güncellemeyi yükleyin.
3- Telefonunuzu güncel tüm tehditlerden koruyabilecek mobil antivirüs yazılımı kullanın.
4- Tıkladığınız bağlantılara dikkat edin. SMS ve MMS mesajlarıyla gelen linklere çok dikkat edin.
5- Sürekli yedekleme yapın. Her ihtimale karşı tüm verilerinizi düzenli yedekleyerek olası bir kötü senaryoda önemli verilerinizi kaybetme riskini ortadan kaldırın.
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