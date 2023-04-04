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Andrea Pirlo: Pozitif serimizi devam ettirdik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu" dedi

Giriş: 04.04.2023 - 00:14 | Güncelleme: ABONE OL
Andrea Pirlo: Pozitif serimizi devam ettirdik
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşı karşıya geldiği İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Önemli bir maç oldu. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarı daha sabırlıydık, daha çok topu çevirdik. İki yarı biraz geri çekildik. Bu çok istemediğimiz bir durum. Önemli olan galibiyetti. Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu" diye konuştu.

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