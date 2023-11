Andrea Bocelli: Savaş çok aptalca

Maestro Andrea Bocelli, 12 Nisan 2020'de pandeminin doruğunda Milano Katedrali'nde sergilediği performansla da yeni bir rekora imza attı. 'Music for Hope' etkinliğini eş zamanlı olarak 2.8 milyondan fazla kişi izledi ve YouTube tarihindeki en büyük eş zamanlı klasik canlı yayın izleyici kitlesine sahip oldu. Video, ilk 24 saat içinde 28 milyondan fazla görüntüleme aldı.

2020 yılında 'Believe' adlı albümünü yayınlayan Bocelli, 12 Aralık 2020'de Parma'daki Teatro Regio'dan canlı olarak yayınlanan 'Believe in Christmas' konseriyle bir kez daha tüm dünyayı kendine hayran bıraktı.