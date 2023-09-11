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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Andre Gomes, Fenerbahçe'ye önerildi! Fenerbahçe transfer haberleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Andre Gomes, Fenerbahçe'ye önerildi!

        Andre Gomes, 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye önerildi! Al-Musrati için Braga'nın inadını kıramayan sarı-lacivertliler, Everton'da ana planlar arasında yer almayan Portekizli orta sahayı gündemine aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 22:41 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:41
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        Fenerbahçe'ye önerildi!
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        Orta saha arayışlarını sürdüren ve Braga'nın 27 yaşındaki orta sahası Al-Musrati için girişimlerde bulunan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

        A Spor'un haberine göre Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerildi.

        Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcuyu değerlendiriyor.

        Portekizli futbolcunun transferi için teknik heyetten onay çıkarsa, yönetim transfer için harekete geçecek.

        Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

        Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.

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