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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Andre Gomes 6 numara mı? Flaş itiraf! - Fenerbahçe Haberleri

        Andre Gomes 6 numara mı?

        6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de rota Andre Gomes'e döndü. Everton'ın kadro planları arasında yer almayan tecrübeli orta saha, Fenerbahçe'ye önerilirken Andre Gomes'in Lille'de verdiği röportajdaki '6 numara' açıklaması gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:16
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        Andre Gomes 6 numara mı?
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        6 numara transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanırken sarı-lacivertlilerin gündemine Andre Gomes geldi. Geçen sezonu Lille'de kiralık geçiren, bu sezon ise Everton'ın kadro planları arasında yer almayan tecrübeli futbolcunun geçen sezon verdiği röportaj da dikkat çekti.

        Lille'de top koşturduğu günlerde The Athletic'e röportaj veren Andre Gomes, saha içindeki rolüne dair açıklık getirirken 6 numara pozisyonunu sevmediğini de itiraf etti.

        Sahada genellikle 4-2-3-1 şeklinde dizilen ve Benjamin Andre'yle birlikte orta ikilide görev alan Gomes, "Bugünün futbolunda orta saha oyuncularının eksiksiz olması ve her rolde oynamaya açık olması gerekiyor" diyor.

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        "Lille'de iki orta saha oyuncusuyla oynuyoruz ama özgürlüğümüz var ve rotasyon yapabiliyoruz. Hem derine inip ileriye çıkmaya çalışırken hem de ileriye çıkarken kendimi rahat hissediyorum. Her yere gidebilme ve başkalarını oynatma özgürlüğüne sahip bir iki yönlü orta saha oyuncusu olmaktan gerçekten keyif alıyorum"

        Saha içinde oynamaktan memnun olmadığı role de değinen Gomes, "Sevmediğim rol ise 6 numara. Topla oynamak harika ancak defansif olarak açık kapatmayı, sürekli yer değiştirmeye odaklanmayı sevmiyor, pres yapmayı tercih ediyorum"

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