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        Haberler Spor Futbol İspanya Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! - Futbol Haberleri

        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

        Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde oynanan Las Palmas mücadelesinin ardından Arda Güler'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:52
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        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
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        İspanya LaLiga'da Real Madrid, sahasında Las Palmas'ı Brahim Diaz ve Joselu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "ANTRENMANLARDA ÇOK İYİYDİ"

        Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapan Ancelotti, "Arda antrenmanlarda çok iyiydi, çok çalışıyordu. Hatta antrenman maçında son golü bile o attı. Şanssızlık yaşadı ve küçük bir sorunu var." ifadelerini kullandı.

        Arda Güler'in dizinden yaşadığı problemi tamamen atlattığını söyleyen Ancelotti, "Menisküs probleminden tamamen kurtuldu. Bu son yaşadığı problem sadece onun tamamen hazır olmasını engelledi" diye konuştu.

        İlk belirlemelere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği tahmin ediliyor.

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