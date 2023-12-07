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        Haberler Gündem Yargı Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu inceleyecek

        Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu inceleyecek

        Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'a ilişkin daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta ele alacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 07.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:55
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        AYM, Can Atalay'ın 2. başvurusunu inceleyecek
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        Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'a ilişkin daha önce verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine yapılan ikinci başvuruyu 13 Aralık'ta ele alacak.

        Başvuru, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının yerine getirilmemesi sonucunda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiasını içeriyor.

        Ayrıca, mahkûmiyet hükmünün infazına devam edilmesi sebebiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiği belirtiliyor.

        NE OLMUŞTU?

        14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurmuş, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yapılan başvuruda hak ihlali kararı vermişti.

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        #Can Atalay
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