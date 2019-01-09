Anadolu Sigorta göçük onarım merkezi açtı

09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Sigorta, İstanbul’un iki yakasında, iki yeni Boyasız Göçük Onarım Merkezi’ni hizmete açtı. Bakırköy ve Ümraniye Şerifali’de bulunan merkezlerde, araç kaporta göçükleri, aracın orijinalliği korunarak ve herhangi bir boyama işlemi yapılmaksızın düzeltiliyor.
Anadolu Sigorta Boyasız Göçük Onarım Merkezleri, araçların kaportasındaki ezik ve göçüklere, dolu hasarlarına ve döşeme hasarlarına hızlı ve kolay onarım imkânı sağlıyor. Onarım merkezlerinde ayrıca araçların kaplama ve boya düzeltme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Anadolu Sigorta’nın müşterilerine özel hizmet veren Boyasız Göçük Onarım Merkezleri Bakırköy ve Ümraniye Şerifali’de yer alıyor.
AMAÇ HIZLI HİZMET VERMEK
Masaj ve vakumlama tekniklerinin kullanıldığı onarım merkezleri; dolu hasarlarının yanı sıra boyasız göçük onarımıyla giderilebilecek park hasarları, cam tamiri ve değişimi ihtiyaçlarına yönelik de hizmet veriyor.
Her iki yöntemle onarılamayan hasarlar ise, ilgili merkezlere yakın konumda bulunan Anadolu Sigorta anlaşmalı servislerine yönlendiriliyor. Onarım merkezlerinde ihtiyaç ve talep halinde poliçe teminatları kapsamında ikame araç da temin edilebiliyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, 2017 yılında İstanbul’da yaşanan dolu felaketini hatırlatarak, “Boyasız Göçük Onarım Merkezleri’ni böyle olağanüstü durumlarda Anadolu Sigortalılara öncelikli ve hızlı hizmet vermek için hizmete aldık.
Anadolu Sigorta’nın üstün hizmet anlayışıyla çalışan merkezlerde, alanında uzman ve dünya standartlarında onarım tekniklerine hâkim alt yüklenicilerimiz görev yapmaktadır” dedi. Gören, önümüzdeki dönemde bu merkezlerin sayısını artırarak, hizmet ağını genişletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
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