Anadolu Sigorta'dan 100. yılına özel kitap

Anadolu Sigorta, kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırladığı “Yüzyıllık İmza” kitabının tanıtım toplantısını düzenledi. Dünyada sigortacılığın doğuşu ve Osmanlı dönemindeki sigortacılığın ilk izlerinden başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından günümüzün dijital sigortacılık uygulamalarına uzanan kitap, kapsamlı bir bellek çalışması niteliği taşıyor. Yaklaşık iki yıllık titiz bir akademik çalışmanın ürünü olan “Yüzyıllık İmza” kitabının tanıtım toplantısına kitabı hazırlayan akademisyenler Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Prof. Dr. Murat Birdal ve Doç. Dr. Barış Kablamacı ile Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ve Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan katıldı.

Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümüne ışık tutan eser, kurum tarihi anlatısının çok ötesine geçiyor. “Yüzyıllık İmza”da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla ve Türkiye İş Bankası’nın öncülüğünde 1925’te kurulan Anadolu Sigorta’nın doğuşu, ülkemizi derinden etkileyen deprem, yangın ve sel felaketlerinde üstlendiği roller ve sektöre getirdiği yenilikler gibi başlıklar yer alıyor. Kitapta ayrıca şirketin sigortacılık tarihinde imza attığı başarılar, ülkemizdeki önemli tesislerin sigortalanmasında üstlendiği roller ve hayata geçirdiği ilkler de yer alıyor. Anadolu Sigorta’nın “Ormanın Gözleri”, “Anadolu Sigorta Kütüphaneleri”, “Kurtaran Araç” ve “Bir Usta Bin Usta” gibi sosyal sorumluluk projeleri de kitabın sayfalarında yer bulurken şirketin yalnızca ekonomik değil, toplumsal hafızaya katkısı da görünür kılınıyor.

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yüzyıllık İmza” Anadolu Sigorta’nın sadece kronolojik tarihini anlatan bir eser değil. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuyla başlayan dönüşüm hikâyesinin kaydıdır. Bu kaydı izlerken sizler biraz gerilere gidecek, dünyada sigortacılığın doğuşunu, sektörün adım adım ilerleyişini ve süreç içerisinde ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişmelere paralel olarak bir kurumun ayak seslerini bulacaksınız. 1925’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Celal Bayar’ın vizyonu eşliğinde ve Türkiye İş Bankası’nın ana sermayedarlığında Anadolu Sigorta bir Cumhuriyet kurumu olarak kuruldu. O günden bugüne doğal afetlerden, yangınlardan oluşan yaraları sararken, ülkemizin modernleşmesinde de daima ön saflarda yer aldı. Bu serüveni anlatan Yüzyıllık İmza kitabı, geçmişi anlatmakla kalmayacak; geleceğe ışık tutacak ve yeni kuşaklara ilham olacak.” Z. Mehmet Tuğtan: “Gelenekten geleceğe diye kodladığımız köprü hepimizin katkısıyla oluştu” Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ise konuşmasında, Anadolu Sigorta’nın 100. yılında şirketin vizyon ve misyonunu yeniden şekillendirdiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Yüzyıllık İmza kitabı Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başlayan, Cumhuriyetimizin kalkınma süreciyle iç içe büyüyen bir kurumsal hafızanın geleceğe taşınması. Şirketimizin 100. yılına genel müdür olarak şahitlik etmekten dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu köklü tarihimizin, beraberinde bizlere pek çok sorumluluk getirdiğinin ve çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Kuruluşundan bu yana sigortacılığın okulu olma misyonunu üstlenmiş, geçmiş değerleri ve gelecek vizyonu ortaya koyan bir kurumun çalışanlarıyız. Bu dönemde misyon, vizyon ve kurumsal değerlerimizi ikinci yüzyılımıza uygun olarak yeniden kurguladık. Gelenekten geleceğe diye kodladığımız bu köprü, en üst seviyedeki çalışma arkadaşımızdan, bir yıllık deneyimi olan çalışma arkadaşımıza kadar hepimizin katkısıyla oluştu.”

Berna Semiz Ergüntan: “Bu kitap, yalnızca bir kurum tarihi değil, Cumhuriyet’in iktisadi ve toplumsal gelişiminde sigortacılığın rolünü ortaya koyan bir bellek çalışmasıdır” Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan da kitabın hazırlık sürecine değindi ve “Kurumların da tıpkı insanlar gibi bir hafızaya ihtiyacı var. Geçmişin kayıtları olmadan, yaşanmış tecrübeler unutulur, değerler kaybolur. Biz istedik ki Anadolu Sigorta’nın yüz yıllık yolculuğu yalnızca hatıralarda kalmasın; belgelerle, tanıklıklarla, akademik bir titizlikle gelecek kuşaklara aktarılsın. Bu kitap, sadece bir kurum tarihi değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in iktisadi ve toplumsal gelişiminde sigortacılığın rolünü ortaya koyan bir bellek çalışması anlamına geliyor” dedi.