İSTANBUL ANKARA ANADOLU OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI!

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. Buna göre; İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira oldu.