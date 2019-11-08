Anadolu'nun desteği ile yelken yarışı

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Sigorta, 21-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Bodrum Cup yarışındaki sponsorluğundan sonra bu kez de İstanbul Boğazı, Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı’na sponsor oldu. Hedef Yelken organizasyonuyla ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun desteği ile gerçekleştirilen etkinlik, 200’ü aşkın teknenin katılımıyla İstanbul’un en geniş katılımlı yelken yarışı olarak tarihe geçti. Çırağan Sarayı'nın önünden başlayan yarışta, Anadoluhisarı ve Bebek istikametinde mücadele ettikten sonra Anadoluhisarı şamandıralarından dönen tekneler, yarışı Çırağan’da tamamladı. Fenerbahçe Kalamış Marina’da düzenlenen ödül töreninde Anadolu Sigorta Nakliyat Sigortaları Müdürü Mustafa Alperdem, 4 farklı etabın 1.sine 1 yıllık tekne poliçesi ödüllerini verdi.Yarışmanın IRC sınıfı 1.si olan KINOWA teknesi, tüm kategorilerde şampiyon olarak, Mayıs ayında İngiltere’nin en önemli yarışlarından biri olan Southampton Round The Island Yarışı’nda Türkiye’yi temsil etmek üzere katılım hakkı da kazandı.
DENİZCİLİK SİGORTALARINDA LİDER
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yelken yarışına sponsor olmaktan ve amatör denizciliğin tanıtımını sağlayarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek yelkencilerimizi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, düzenlediğimiz her bir poliçede ile Turmepa’ya destek oluyor, fuar/yarış gibi birçok organizasyonda sponsorluk yaparak amatör denizciliğin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Sektördeki öncü konumumuz gereği sigortalılarımıza en geniş teminat ve asistans paketlerini en uygun şartlar ve primlerle sunarken, denizcilik sigortalarında yıllardır kesintisiz olarak hizmet veren tek şirket olarak tekne sigortaları dışında tekne inşaat/yenileme projeleri, gemi tamircilerinin, marinaların, liman işletmelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta teminatları da sağlıyoruz” dedi.
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