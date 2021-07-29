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Anadolu Isuzu, tüm paydaşları ve toplum için artı değer yaratma hedefiyle yürüttüğü çalışmalarına yer verdiği, üçüncü “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı.

Anadolu Isuzu’nun, raporda yer alan performans gösterge ve bildirimleri, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) raporlama kılavuzu çerçevesinde kamuoyuna sunuldu. Şirketin 2020 yılı performansının paylaşıldığı rapor, şirketin sürdürülebilirliği içselleştirme ve yönetme şekli hakkında detaylı bilgiler içeriyor.

Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilirlik performansının 2020 yılında belirlenen hedeflerle örtüştüğünü belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "2020 yılının zor koşullarında sürdürülebilirliğin tüm eksenlerinde hedeflerimizi gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisine sağladığımız çok yönlü katkıyı geliştirirken, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı eksiksiz şekilde yerine getirmek hedefiyle çalışıyor, doğru ve kararlı sürdürülebilirlik stratejilerimizle geleceğe ilerliyoruz” dedi.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI YÜZDE 44 ARTTI

2020’nin pandemi koşullarında, Anadolu Isuzu’nun ana odağının, “virüs yaymayan fabrika” konsepti etrafında şekillendiğini dile getiren Tuğrul Arıkan, hem insan hem iş sağlığının sürdürülebilirlik ile eş zamanlı olarak yönetildiğini kaydetti.

Arıkan, "2020’de daralan ticari araç piyasasına rağmen, finansal durumu sağlıklı bir şekilde yönettik. Sağlıklı bir finansal yapı, çevresel ve sosyal eksenlerde atacağımız adımların itici gücü olmayı sürdürecek. “Alternatif Yakıtlı Araçların Geliştirilmesi” konusundaki çalışmalarımız başarımızın şifresi olacak. Bu konu, rekabet gücümüzü artırmanın yanı sıra gezegenimize olan taahhüdümüzün de bir gereği. Anadolu Isuzu olarak yoğunlaştığımız alternatif yakıtlı araç projelerini önümüzdeki orta vadede somutlaştırmayı ve ticarileştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Arıkan, son 5 yılda çalışan kadın sayısında toplam çalışanların içindeki artış oranının yüzde 44’e ulaştığının da bilgisini paylaştı.

Verile bilgiye göre, Anadolu Isuzu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 13 başlığına doğrudan katkıda bulunuyor.

Doğadan ilham alarak yaşamı kolaylaştırmaya odaklandıklarını vurgulayan Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun çevre konusundaki hassasiyeti ile ilgili olarak, “Gezegenimizin bize sunduğu kaynakları en verimli şekilde kullanmaya ve gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Ürün yaşam döngüsü boyunca oluşan çevresel etki alanlarını çevre politikasının temeli olarak gören Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında çevresel ayak izini sürekli ölçümlüyor ve azaltmaya odaklı projeler geliştiriyor.