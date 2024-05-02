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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

        Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:27
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        Anadolu Efes, Mijatovic ile devam dedi!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında Başantrenörümüz olarak görev yapacak!" ifadelerine yer verildi.

        44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.

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