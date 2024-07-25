Anadolu Efes'ten onarıcı tarım hamlesi

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Anadolu Efes, iklim kriziyle mücadele için onarıcı sistemler geliştiren ve toprağı iyileştirmek için çalışmalar yürüten sosyal girişim Anadolu Meraları ile “Tarladan Şişeye Onarımı Mayalamak” projesini başlattı. Anadolu Meraları ile yapılan iş birliğinin ilk aşamasında, tedarik ağının ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan mevcut yapısının haritalandırılması, onarıcı bir topluluk altyapısının oluşturulması amaçlanıyor. Bu bağlamda, ilk etapta seçilen pilot illerde toprak analizleri başta olmak üzere çeşitli analizler yapılacak ve onarıcı tarım kılavuzları çıkarılacak.

REKLAM Anadolu Meraları CEO’su Yasemin Kireç, "Bize göre karşı karşıya olduğumuz krizlerle mücadelemizde başlangıç noktası toprak ve tarım. 'Topraktan Şişeye Onarımı Mayalamak' programı ile Anadolu Efes’in halihazırda yaptığı çalışmaları onarıcı tarımla derinleştirmeyi, Anadolu Efes’in çiftçileri ve paydaşlarıyla daha da katılımcı bir ekosistem kurmayı ve bu ekosistemi tamamen dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Anadolu Efes, maltlık arpa üretimini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirketin, son 3 yılda sertifikalı tohum dağıtımını yüzde 230 oranında artırdığı belirtildi. Bu yıl arpa alımı yapılan il sayısı 12’den 18’e çıktı. Şirket, geçtiğimiz yıl 30 Milyon TL olan ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ni bu yıl 93 Milyon TL’ye yükseltti.

ANADOLU EFES CEO'SU ALTÜRK: TARIM YAPTIĞIMIZ İŞİN EN KİLİT NOKTASINDA YER ALIYOR Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk, “Yaptığımız projelerle ülkemizin tarımsal ve yerel ekonomisine 2024 yılında 1.3 Milyar TL katkı sağladık. Bu katkıyı her geçen yıl artırmak için çalışıyoruz. 2024 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artışla toplam 421 bin dekarlık, yani yaklaşık 30 bin futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanından arpa tedarik ettik. Anadolu Efes olarak ülkemizde maltlık arpanın en önemli alıcısı konumundayız. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı illerde 3 arpa çiftçisinden 2’sinin Anadolu Efes çiftçisi olduğunu gururla söyleyebilirim. Tarım, yaptığımız işin en kilit noktasında yer alıyor ve bunun öneminin bilinciyle hareket ediyoruz. İklim krizi karşısında daha dirençli ve dayanıklı ekosistemler oluşturmak için yeni adımlar atmaktan ve iş birlikleri yapmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

İş birliği kapsamında, arpa tedarikçileri ve çiftçileri ile yıl boyunca düzenli buluşmalar gerçekleştirilecek. İlk buluşma Nisan ayında gerçekleşti ve akademisyenlerin yönetiminde odak grup çalışmaları düzenlendi. Programda pilot seçilen illerde kapsamlı toprak analizleri yapılacak. Elde edilen verilerle birlikte ileriki dönemde yapılacak diğer çalışmaların yol haritası belirlenecek. Program kapsamında Anadolu Efes’in tarımsal paydaşlarının onarıcı tarım pratikleri konusunda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak için onarıcı tarım kiti hazırlanacak. Bu iş birliği ile çiftçilerin iklim kriziyle başa çıkma yetkinliğini artırmak ve mevcut krizlere karşı dirençli hale gelmelerini sağlamak amaçlanıyor.

NÜFUS VE GIDA TALEBİ ARTIYOR, İSTİHDAMDA TARIMIN ORANI DÜŞÜYOR BM’nin yayınladığı güncel rapora göre son 50 yılda dünya nüfusunun 3 kat artmasıyla kentleşme oranı, %30’dan %56’ya yükseldi. 8 milyar olan dünya nüfusumuzun da 2050’de 10 milyar olacağı tahmin ediliyor. Yapılan projeksiyonlar 2050 yılına kadar dünyada gıda talebine dayalı üretim artışının yüzde 65’i bulacağını, tarımsal üretimin de en az 2 katına çıkartılması gerektiğini gösteriyor. Son 200 yılda gezegenimizin sıcaklığı 1.1 derece arttı. Bu da iklim dengesizliğiyle birlikte tüm dünyadaki yangınların 2 kat, kuraklık, sel ve taşkınların da 3 kat artışına sebep oldu.

Tarım sektörünün, dünya nüfusunun beslenmesi, iklim krizinin önlenmesi için birincil ve hayati bir sektör olduğunu ortaya koyan bu verilerin yanı sıra tarımsal istihdamla ilgili çarpıcı veriler bulunuyor. OECD’nin Tarım Sektörü Raporu’na göre Dünya işgücünün yüzde 26,9’u; Avrupa işgücünün yüzde 29,6’sı; Türkiye’de ise yüzde 17,8’si tarım sektöründe istihdam ediliyor. İnceleme dönemleri itibarıyla tarımsal istihdamın hem dünyada hem de Türkiye’de azalış trendinde olduğu görülüyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin Tarım Sektörü Raporu’nda ise 2022 yılında 45 yaş altı tarımsal istihdamın % 23 gerilediğine yer veriliyor.