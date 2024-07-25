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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da bir araya geldi | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esed Moskova’da bir araya geldi

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esed dün Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed'le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:33 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:33
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        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Moskova’da bir araya geldiği bildirildi.

        Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Esed’in dün gece Kremlin Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

        Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed’le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

        Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız.” diye konuştu.

        Esed de Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli.” dedi.

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        #Vladimir Putin
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