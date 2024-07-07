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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor gündeminin yanı sıra dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, "Esed'e biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ESED'E DAVETİMİZ HER AN OLABİLİR" Suriye ile ilişkilere yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Esed'e Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" REKLAM Esed'le Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

"GAZZE'DE ATEŞKES ANBEAN DİYORLAR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de ateşkes için umutlu musunuz? Türkiye'nin bu süreçte rolü ile ilgili neler söylemek istersiniz? İsrail-Hizbullah gerginliği tedirgin edici, yeni bir savaş söz konusu olabilir mi? Böyle bir gelişme karşısında Türkiye'nin bölge ülkeleriyle diplomatik inisiyatif anlamında neler yapabileceğiyle ilgili görüşleriniz nedir?" sorusu üzerine, "Gazze konusunda iki üç gündür ciddi manada olumlu bazı gelişmeler var. MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı. Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları." dedi.

İsrail'in bu caniliği, vahşeti daha fazla sürdürememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "İsrail, bu katliamları devam ettirmek noktasında ayak diremeyi artık bırakmalı ve bu insanlık dışı saldırıları sonlandırmalıdır. Bu konuda uluslararası toplumun ve özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik baskılarını artırması şarttır. Bugüne kadar saldırıda direten, katliamları sürdüren İsrail'dir. İnsan haklarını ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan İsrail'dir. Şimdi kalkmış çatışmaları bölgeye yaymak, kendilerini rahatlatmak için Lübnan'ı tehdit ediyorlar. İsrail çatışmaları bölgeye yayma niyetinden vazgeçmelidir. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail'e verdikleri destekten vazgeçmelidir. Türkiye, ilk andan itibaren barıştan yana olmuştur. Türkiye bu çatışmaların sona ermesi gerektiğini, 1967 sınırlarında iki devletli çözümün kalıcı barışı sağlayacağını en yüksek sesle dile getiren ülkedir."

"TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ DAHA İYİ OLACAKTIR" "İran'da yapılan Cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan Türk kökenli bir isim. Türkiye-İran ilişkilerinde bu durumun bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Erdoğan, Pezeşkiyan'ın Azeri kökenli bir Türk olduğunu anımsattı. Pezeşkiyan'ın, Tebriz'de Türkçe, Kürt bölgelerine gittiği zaman ise Kürtçe konuşabildiğini, Farsçaya da hakim olduğunu belirten Erdoğan, "Ben, döndüğümüzde kendisiyle irtibat kurup tebrik edeceğim. Bundan sonraki süreçte Türkiye-İran ilişkileri inşallah daha iyi olacaktır. Kaldı ki İran'la bölgede münasebetleri en iyi olan ülke Türkiye." diye konuştu.

Erdoğan, İran'ın, Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları bulunan önemli bir komşu olduğunun altını çizerek, yeni dönemde Türkiye-İran ikili ilişkilerinin artan bir tempoda, olumlu istikamette gelişmesini beklediğini dile getirdi. İNGİLTERE İLE İLİŞKİLER "İngiltere'deki seçimde iktidardaki Muhafazakar Parti büyük bir hezimet yaşadı. Rishi Sunak katı göçmen politikasına rağmen büyük bir yenilgi aldı. Bu yeni dönemde İngiltere ile ilişkilerimiz nasıl olur? Sunak'ın kaybetmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu ana kadar uyguladıkları politikalar ve İngiltere'nin ekonomik alanda yaşadığı sıkıntılar Rishi Sunak'ın bana göre en önemli kayıp sebebi olmuştur." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, İngiltere'de 14 yıldır bir netice alamayan İşçi Partisinin bu seçimde 411 milletvekili kazandığına dikkati çekerek, bugüne kadar İşçi Partisinin Tony Blair zamanında dahi böyle bir sayıya ulaşamadığını anımsattı. Şimdi ise bu milletvekili sayısını yakalayarak İngiltere'de ikinci defa İşçi Partisinin böyle bir güce eriştiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı da henüz tebrik için arayamadım. Şimdi döner dönmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi onu da aramak olacak. Avrupa Birliği'nden ayrılmış bir ülke olarak tekrar katılmayı düşünmediğini söylüyor. Yapacağımız görüşmede, 'bundan sonra Türkiye-İngiltere ilişkilerini nereye vardırırız?' bunları da konuşacağız. Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri son derece köklüdür. Biz, iktidarımız döneminde gerek İşçi Partili gerek Muhafazakar Partili başbakanlarla çalıştık. Önemli olan iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda çalışmalar ortaya koymaktır. Yeni dönemde de müttefikimiz İngiltere ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzde önemli gündem başlıkları var. Bunları ele alarak ilişkilerimizdeki olumlu seyri ilerletmek niyetindeyiz."

KAYSERİ'DE YAŞANAN OLAYLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki olayların hatırlatılması üzerine de "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler, zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yü nasıl çökerttiyse, bunları da çökerteceğini vurgulayan Erdoğan, "Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor. Hala kalkıyor, mültecilerle uğraşıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mültecinin Türkiye'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?"