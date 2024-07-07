Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın da 3 dekar ormanlık alanda zarara neden oldu.
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Termometrelerin bugün 41 dereceyi gördüğü Antalya'da orman yangını çıktı.
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Yangın, Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde seraların ve yerleşim yeri yakınındaki alanda saat 13.00 sıralarında başladı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bazı sera ve bahçelere sıçradı.
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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
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ÇORUM
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yukarıbeşkız köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
Yangın, 3 dekar ormanlık alana zarar verdi.
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İşte Antalya'daki yangından kareler...
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