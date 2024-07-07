Clement Turpin 2 kırmızı atladı, Milli Takım'ı yaktı!
A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda ederken, maça Fransız hakem Clement Turpin ve VAR hakemlerinin kararları damga vurdu. Turpin ve VAR, Hollanda'nın en az 2 kırmızısını es geçerken, ikinci gol öncesi de faulü atladı.
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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımımız, rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
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Mücadeleyi yöneten Fransız hakem Clement Turpin, takdir haklarının çoğunu Hollanda'dan yana kullanırken, Milli Takım aleyhine verdiği kararlarla da Türk taraftarları çıldırttı.
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Turpin'in yanı sıra VAR hakemi Brisard'ın da birkaç kritik kart pozisyonunda Turpin'i monitöre çağırmaması dikkat çekti.
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Maçın henüz başında savunma arkasına hareketlenmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Stefan de Vrij ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Barış'ın hem formasını çeken, hem de ayaklarına müdahalede bulunan Stefan de Vrij son adam olmasına rağmen hakem Turpin, faulü vermeyerek net bir kırmızı kartı atladı.
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İlk yarıda skor 0-0'ken Mert Müldür'ün kaval kemiğine basan Xavi Simons, sadece sarı kartla cezalandırıldı, VAR uyarısı da gelmeyince net bir kırmızı kart daha es geçilmiş oldu.
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Milli Takımımız 1-0 öndeyken ikinci yarıda gelişen atakta, Kenan Yıldız'ın kaleciden seken topuna hareketlenen Kaan Ayhan, Weghorst'un müdahalesi ile yerde kaldı.
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Hollandalı futbolcunun topa vurduktan sonra Kaan Ayhan'ın dizine yaptığı müdahalede ay-yıldızlılar penaltı bekledi ancak Turpin ve VAR, yine oyunu devam ettirdi.
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Hollanda'nın ikinci golü öncesi arka direkte topu ağlara gönderen Cody Gakpo, gol öncesi Mert Müldür'ün ayağına net bir temasta bulundu. Ancak ne hakem Turpin ne de VAR hakemi Brisard, pozisyonda faul kararı veremedi.
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Son bölümde ise Micky van de Ven'in, Samet Akaydin'in ayağına net bir şekilde basması, yine hakem ekibi tarafından atlandı. Pozisyon sonrası Samet sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.
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Hollanda en az 2 kırmızı kart görmesi gereken maçı, hakemlerin hatalı kararları sayesinde 11 kişi tamamladı.
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