Clement Turpin 2 kırmızı atladı, Milli Takım'ı yaktı!

Maçın henüz başında savunma arkasına hareketlenmek isteyen Barış Alper Yılmaz, Stefan de Vrij ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Barış'ın hem formasını çeken, hem de ayaklarına müdahalede bulunan Stefan de Vrij son adam olmasına rağmen hakem Turpin, faulü vermeyerek net bir kırmızı kartı atladı.