İnanılmaz ama gerçek! Kedi ve köpeklerin de insanlara karşı alerjisi olabilir mi: Bilim dünyası ne diyor?
Evcil hayvan sahipleri, hayvanlarının alerjiye neden olabileceğini bilirler, ancak ya bu durum tam tersi olursa? Bilim dünyası, kedilerin ve köpeklerin de insanlara karşı alerji geliştirebileceğini keşfetti. Bu şaşırtıcı durum, veteriner hekimleri ve hayvan sahiplerini yeni sorularla karşı karşıya bırakıyor. İşte detaylar!
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Kedi ve köpeklerin insanlara alerjisi olabilir mi? İlk başta inanılmaz gibi gelse de, bilim dünyası bu konuda yeni bulgular ortaya koydu. Araştırmalar, tüylü dostlarımızın da insanlardan kaynaklanan alerjenlere karşı hassasiyet geliştirebileceğini gösteriyor. Bu keşif, evcil hayvan bakımında yeni bir dönemin habercisi olabilir. İşte konuya ilişkin detaylar...
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TÜYLÜ DOSTLARIMIZ BİZE KARŞI ALERJEN GÖSTEREBİLİR Mİ?
Cornell Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde dermatoloji yardımcı klinik profesörü olan Dr. Heather Edginton'a göre, tüylü dostlarımız insanlara karşı alerjik reaksiyonlar gösterebilir.
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Edginton, "Köpeklerde [ve kedilerde] gördüğümüz üç ana alerji kategorisi pire alerjileri, gıda alerjileri ve çevresel alerjilerdir" dedi. "İnsanlara karşı bir alerji, çevresel alerji kategorisine girer." Neyse ki birçok evcil hayvan ve hayvan sever için, evcil hayvanlarda alerji semptomları genellikle hafiftir. Çok nadiren belirtiler tehlikeli ya da hayatı tehdit edici boyuttadır.
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Hayvanların (ve insanların) yaşayabileceği en aşırı alerjik reaksiyonun anafilaktik reaksiyon olduğunu belirten Edginton, Merck Veteriner El Kitabı'na göre bu reaksiyonun köpek ve kedilerde şişme, kusma, nöbet geçirme ve hatta ölümle sonuçlanabileceğini söyledi. Ancak, evcil hayvanlarda görülen bu ciddi reaksiyonlar genellikle insanlarla temas sonucu değil, gıda alerjileri veya arı sokması sonucu ortaya çıkmaktadır
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TEPKİLERİ İNSANLARA BENZER
Tipik olarak, bir köpek veya kedinin insanlara alerjisi olduğunda verdiği tepki, köpeklere veya kedilere alerjisi olan bir insanın verebileceği tepkiye benzer. Genellikle, alerjik bir reaksiyon yaşayan bir köpek veya kedi, sağlıklı görünen derisini tekrar tekrar kaşıyacaktır.
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Bu durum atopik dermatit olarak adlandırılır ve daha yaygın olarak egzama olarak bilinir. Kedigillerde ve köpekgillerde egzama, ölü deri hücreleri ve saç içeren insan tüylerinden kaynaklanabilir. İnsan tüyüne alerjisi olan ve kapalı alanları insanlarla paylaşan evcil hayvanlar, halılar ve havalandırmalar da dahil olmak üzere her yerde bu tüyle karşılaşacaktır.
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ATOPİK DERMATİT
Ve alerjisi olan evcil hayvanların genellikle insanlara karşı da alerjisi olduğu ortaya çıkmıştır. Alerji belirtileri gösteren köpeklerin yaklaşık %20'sinin yaklaşık yarısı insan tüylerine karşı alerji göstermektedir. Atopik dermatit kedilerde yaygın olsa da, insan temasının ne sıklıkta neden olduğu hakkında daha az şey biliniyor.
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Edginton, "[Köpeklerde veya kedilerde] alerji testi yaptığımızda, genellikle aynı anda 12 veya daha fazla şeye alerjileri olduğunu ve insanların genellikle bu şeylerden sadece biri olduğunu görüyoruz" dedi. İncelemeye göre, köpeklerde bulunan diğer çevresel alerjiler arasında toz, polen ve küf sporları yer alıyor.
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Edginton'a göre, insan alerjisi olan yavrular için, önleyici antihistaminikler uygulamak gibi çeşitli tedavi seçenekleri vardır. Bu genellikle bir hap olarak verilir ve hayvanın semptomları önlemek için günlük ilaç dozlarına ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.
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TÜM EVCİL HAYVANLAR YANIT VERMEZ
Edginton, "Nihayetinde, antihistaminikler zamanın yalnızca %30'unda etkili olma eğilimindedir" dedi. 2015 yılında Edginton ve meslektaşları, yaygın olarak Claritin olarak bilinen antihistaminik loratadinin etkinliği üzerine, deri alerjisi olan 27 kedi üzerinde bir çalışma yayınladı ve ilacın genellikle etkisiz olduğunu buldu.
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Bir başka tedavi seçeneği de evcil hayvanlara prednizon gibi oral steroidler vermektir; Uluslararası Hayvan Alerjik Hastalıkları Komitesi'ne göre, köpeklerde oral steroidler, akut alerjik alevlenmeleri meydana geldiklerinde tedavi etmede antihistaminiklerden daha etkili olma eğilimindedir ve ayrıca uzun süreli terapötik olarak da kullanılabilirler.
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Bununla birlikte, yan etkileri arasında uyuşukluk, artan nefes alıp verme ve artan açlık sayılabilir. Benzer yan etkiler kedilerde de görülmektedir. Merck Veteriner El Kitabı'na göre üçüncü bir seçenek de alerjene özgü immünoterapi ya da alerji iğneleridir; bu yöntemde alerjisi olan bir evcil hayvana kontrollü miktarlarda alerjen enjekte edilerek maruz kalma yoluyla alerjik reaksiyon azaltılır.
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Edginton'a göre bu teknik köpeklerde %60, kedilerde ise %78 oranında etkilidir. Sonuç olarak, insan alerjileri tedavi edilebilir ancak iyileştirilemez. Edginton, "Köpeklerde alerjiyle ilgili sorun da bu" dedi. "Tedavi sonsuza kadar sürer. Bir kez bıraktığınızda, alerjiler geri gelecektir."
Kaynak: Live Science