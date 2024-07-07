Yeşilçamın güzel yıldızı Feri Cansel'in acı sonu

Yıl; 1983...

Mersin'de çırak olarak çalıştığım ezcaneye bir müşteri geldi.

"Gazeteleri okudunuz mu? Feri Cansel'i vurmuşlar" dedi.

Eczacı Yavuz Yukay ile kalfamız Tahsin Kavuş, müşteriyle Feri Cansel ile ilgili sohbet etmeye başladı. Sohbetin aklımda kalan kısmı, Feri Cansel'in kısa hayatı boyunca peşinden koştuğu mutluluğu bir türlü bulamadan bu hayattan göç ettiği ve çok güzel bir kadın olduğuydu.

Öğleden sonra birkaç parça ürün almak için ıtriyat deposuna gittiğimde sahibi Ahmet Kardeşler ile çalışanlarının Feri Cansel'in öldürülmesi üzerine; "Yazık oldu kadına. Çok güzeldi. Mutluluğu ararken yanlış seçimler yaptı" şeklinde konuştuklarını gördüm.

Anladım ki Feri Cansel, epeyce bir hayranı olan bir yıldızdı ve ölümü epeyce üzüntüye neden olmuştu.