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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evini taşlayan damadını öldürdü! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Evini taşlayan damadını öldürdü!

        İstanbul Esenler'de Orhan D., kapısına dayanan ve evini taşlayan damadı Salih Macat'a kurşun yağdırdı. Macat hayatını kaybederken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:14
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        Evini taşlayan damadını öldürdü!
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        Esenler'de eşiyle boşanma aşamasında olan Salih Macat (38) çocuklarını görmek için kayınpederi Orhan D.'nin (58) 'ın evinin önüne gitti.

        DHA'nın haberine göre Orhan D. tartıştığı damadına silahla 3 el ateş etti. Macat başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Orhan D. ise yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Salih Macat (38) eşiyle uzun süredir evde tartışma yaşıyordu.

        Macat'ın eşi 5 ay önce babasının evine taşındı. Önceki akşam saatlerinde kayınbabasının evinin bulunduğu sokağa giden Macat, eşinin bulunduğu daireye taş atarak hakaretler etmeye başladı.

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        SOKAKTA TARTIŞMA YAŞANDI

        Bir süre sonra evin önünden ayrıldı. Dün akşam saatlerinde tekrar evin önüne gelen Salih Macat'ı gören eşi, babası Orhan D.'ye haber verdi. Evine gelen Orhan D. sokakta damadı Salih Macat ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Orhan D. yanında bulunan silahla Macat'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan biri Salih Macat'ın başına isabet etti. Mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Salih Macat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Orhan D.'yi yanında bulunan silah ile olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

        "ÇOCUKLARI GÖRMEYE GELİYOR"

        Olayı haber aldıktan sonra mahalleye gelen Orhan D.'nin eski eşi Sevi Türkmen "Salih'in iki oğlu var, artık perişan etti. 5-6 aydır ayrılar, dövdüğü için kaçıp geliyor bu eve. Çocukları görmeye geliyor, olay çıkarıyor. Kızımla konuştum 'Anne yine geldi. Salih rezillik çıkardı, taş attı.' İnşallah ıslah etsin kızım, ne yapayım dedim" şeklinde konuştu.

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