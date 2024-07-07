Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 61 yaşındaki İsmet Budak, eşi, boşanma aşamındaki kızı ve torununu tüfekle öldürdü. Budak, katliamın ardından intihar girişiminde bulundu.
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Malatya'da bir aile katliamı yaşandı.
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Kentin Arguvan ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde oturan İsmet Budak, boşanma aşamasındaki 33 yaşındaki kızı kızı Cansu Aslan ile tartıştı.
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Büyüyen tartışmada İsmet Budak, 64 yaşındaki eşi Songül Budak, kızı Cansu Aslan ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan'a tüfekle ateş açtı.
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Katlimın ardından Budak, aynı silahla kendisini omzundan vurdu.
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Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerinde yapılan incelemede, Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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Eşi, kızı ve torununu öldürdükten sonra intihara kalkışarak yaralanan İsmet Budak ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı
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Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.