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        Haberler Dünya Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi | Dış Haberler

        Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi

        Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıktı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:23
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          Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yağışlar ve seller etkili olmaya devam ediyor.

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          Assam eyaletinden afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e ulaştığını açıkladı.

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          Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, bu kişilerin barınabilmesi için eyaletin farklı bölgelerinde yüzlerce kamp kurulduğunu ifade etti.

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          Yetkililer, Assam'da 27 bölgede yaklaşık 2,3 milyon kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini bildirdi.

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          Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm vermişti.

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          Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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