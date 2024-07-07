Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi
Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıktı.
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yağışlar ve seller etkili olmaya devam ediyor.
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Assam eyaletinden afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e ulaştığını açıkladı.
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Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, bu kişilerin barınabilmesi için eyaletin farklı bölgelerinde yüzlerce kamp kurulduğunu ifade etti.
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Yetkililer, Assam'da 27 bölgede yaklaşık 2,3 milyon kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini bildirdi.
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Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm vermişti.
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Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.