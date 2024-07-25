Fenerbahçe'de hedef orta saha: Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare...
Jose Mourinho yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe transferde gaza basmıştı. Forvet hattına tüm transferlerini tamamlayan Sarı-Lacivertliler, orta saha bölgesi için de harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun raporu doğrultusunda 3 isim için nabız yokluyor. İşte detaylar...
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Jose Mourinho önderliğide sezona başlayan Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.
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Birçok oyuncuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler son olarak kadrosunu En-Nesyri ile güçlendirdi.
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FORVET HATTI TAMAM
Fenerbahçe transfer döneminin henüz ortalarında forvet hattını tamamladı. Kaptan Edin Dzeko'yu takımda tutan Fenerbahçe, Cenk Tosun ve En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler hücumda güçlü bir hat kurdu.
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HEDEF ORTA SAHA
Fenerbahçe, 4-3 mağlup ettiği Lugano karşısındaki savunma performansı iyi bir görüntü çizemedi. Sarı-lacivertli takımda Rade Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken tehlike yaratacak topları kesemedi.
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Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etti.
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3 ADAY VAR
Fenerbahçe'de yönetim, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başladı.
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Orta saha trasferinde hem 6 hem 8 oynayabilen isimlere yönelen Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. Burnley'den Sander Berge ve Nottingham Forest'tan Ibrahim Sangare öne çıkan isimler oldu.
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Ayrıca Sarı-Lacivetliler, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat için de temaslarını sürdürdü.
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