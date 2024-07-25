Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'de hedef orta saha: Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de hedef orta saha: Sofyan Amrabat, Sander Berge, Ibrahim Sangare...

        Jose Mourinho yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe transferde gaza basmıştı. Forvet hattına tüm transferlerini tamamlayan Sarı-Lacivertliler, orta saha bölgesi için de harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'nun raporu doğrultusunda 3 isim için nabız yokluyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 25.07.2024 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Jose Mourinho önderliğide sezona başlayan Fenerbahçe transferde gaza basmıştı.

        • 2

          Birçok oyuncuyu kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler son olarak kadrosunu En-Nesyri ile güçlendirdi.

        • 3

          FORVET HATTI TAMAM

          Fenerbahçe transfer döneminin henüz ortalarında forvet hattını tamamladı. Kaptan Edin Dzeko'yu takımda tutan Fenerbahçe, Cenk Tosun ve En-Nesyri'yi kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler hücumda güçlü bir hat kurdu.

        • 4

          HEDEF ORTA SAHA

          Fenerbahçe, 4-3 mağlup ettiği Lugano karşısındaki savunma performansı iyi bir görüntü çizemedi. Sarı-lacivertli takımda Rade Krunic, ön liberoda etkisiz kalırken tehlike yaratacak topları kesemedi.

        • 5

          Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etti.

        • 6

          3 ADAY VAR

          Fenerbahçe'de yönetim, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başladı.

        • 7

          Orta saha trasferinde hem 6 hem 8 oynayabilen isimlere yönelen Fenerbahçe rotasını Premier Lig'e çevirdi. Burnley'den Sander Berge ve Nottingham Forest'tan Ibrahim Sangare öne çıkan isimler oldu.

        • 8

          Ayrıca Sarı-Lacivetliler, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat için de temaslarını sürdürdü.

        • 9
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Fortune 500'e maliyet 5,4 milyar dolar
        Fortune 500'e maliyet 5,4 milyar dolar
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Musk'tan yine kafes dövüşü çağrısı!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Ayakta alkışlama tepkisi!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Olimpiyatlarda bir garip maç!
        Habertürk Anasayfa