Mide sağlığınız bozulmasın istiyorsanız dikkat: Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!

Gastrit, mide iltihabı için kullanılan bir terimdir. Aşırı alkol alımı, enfeksiyon gibi faktörlerden dolayı oluşabilse de genellikle en yaygın gastrit sebebi beslenme şeklidir. Gastritli kişiler genellikle mide bulantısı, kusma ve mide ağrısı gibi semptomlar yaşarlar. Bu hastalığın tedavisi ise durumun nedenini çözmeyi ve semptomlarınızı azaltmak için önlemler almayı içerir. Haberimizde gastriti olan insanların kaçınması gereken gıdaları ve tüketebileceklerini derledik. İşte, detaylar...