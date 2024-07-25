Galatasaray'da ayrılık! Tete'nin yeni adresi...

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Galatasaray, Tete'nin 4.75 milyon Euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımı ile karşılaşacak Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna dahil etti.

Panathinaikos, Tete'yi 10 numaralı forma ile UEFA kadrosuna ekledi. Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.