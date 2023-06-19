Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol

Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti

Anadolu Efes, Ergin Ataman ile yolların ayrıldığını açıkladı

Giriş: 19.06.2023 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
Anadolu Efes, Ergin Ataman'a veda etti
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman'a veda etti.

Lacivert-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecrübeli başantrenör yönetiminde kazandığı kupaların videolarını yayımlayarak, "Unutulmaz başarılar, sayısız kupa ve çok özel hikayeler. Verdiğin emekler ve bu kulübe yaşattıkların için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan da Ergin Ataman'a ve kulüpten ayrılan bir diğer isim olan yardımcı antrenör Yakup Sekizkök'e teşekkür plaketi verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Heyelan yolu kapattı
Heyelan yolu kapattı
Düzce için kuvvetli yağış uyarası
Düzce için kuvvetli yağış uyarası
Titanic'in 'laneti' sürüyor: Denizaltı okyanusta kayboldu
Titanic'in 'laneti' sürüyor: Denizaltı okyanusta kayboldu
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.