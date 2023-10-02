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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes açıkladı: Shane Larkin'in cezası onandı! - Basketbol Haberleri

        Anadolu Efes açıkladı: Shane Larkin'in cezası onandı!

        Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'e verilen 5 maçlık cezayı onadı. Anadolu Efes Kulübü, cezanın onanmasının üzerine bir açıklama yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:40
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        Shane Larkin'in cezası onandı!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e verilen 5 maçlık cezayı onadı. Alınan karar sonrası Shane Larkin'in Türkiye Ligi'ndeki yerli statüsü geçerliliğini yitirmiş oldu.

        Anadolu Efes, bu onama sonrası bir açıklama yayınladı.

        Anadolu Efes'in açıklamasının tamamı şöyle:

        "Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk basketboluna yıllardır başarı ve özveriyle hizmet etmiş, yetiştirdiği sporcular ve mücadele ettiği kulvarlardaki başarılarıyla Türk basketbolunun yurt içi ve yurt dışındaki öncü kulüplerinden biri olmuştur.

        Milli Takımımız, tüm kulvarlardaki rekabetçi tablo içerisinde dahi Kulübümüz için her daim öncelikli olmuş; Kulübümüzün menfaatlerine ters düşen takvim çakışmalarında dahi Milli Takımımızla alakalı konulara Kulübümüzce azami özen ve özveri gösterilmiş, destek sağlanmıştır.

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        Milli Takımımızın yaz dönemindeki Olimpiyat Elemeleri hazırlık kampında ve devamındaki eleme maçlarında, sporcumuz Shane Larkin ile ilgili herkesin malumu olan süreç yaşanmıştır. Sporcumuz Shane Larkin, kendisinden talep edilen tarihte hazırlık kampına katılmış, yaşadığı sakatlıkla ilgili yetkililere bilgi vermiş ve Milli Takım doktorları tarafından istenen sağlık kontrollerine girmiştir. Yapılan sağlık kontrolleri neticesinde dizinde tespit edilen kemik ödemi nedeni ile Milli Takımımızın maçlarında yer alamamıştır. Sporcumuzun dizinin durumu ile ilgili MR sonuçları ve doktor raporları, ilgili mecralara zamanında ve doğru iletişimle bildirmiş olmasına rağmen sporcumuz Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından oldukça ağır bir cezaya çarptırılmıştır.

        Sporcumuzun aldığı ceza, hem kendisini hem de Kulübümüzü derinden etkilemiştir. Takımımızın sezon planlaması, kadro dengesi ve bütçe yapısı, bu ceza nedeniyle telafisi mümkün olmayan ağır bir darbe almıştır. Türk Basketboluna sayısız oyuncu yetiştiren, her sene her yaş kategorisinde Milli Takımlara oyuncu sağlayan ve uzun yıllardır A Milli Takımımıza en çok sporcuyu gururla gönderen ekiplerden biri olan Kulübümüz, bu süreçte en çok zarar gören taraf olmuştur.

        Yaşanan bu sürecin ardından, Kulübümüzce yapılan hukuki başvuru sonucunda konuyu değerlendiren Spor Tahkim Kurulu'nun da sporcumuza verilen cezayı onayladığını bugün itibarıyla üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

        Tüm bunlara rağmen, bundan sonraki tüm turnuva ve organizasyonlarda Milli Takımımızı yukarıya taşıyacak adımlara ve planlara, Anadolu Efes Spor Kulübü olarak her zamanki desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

        Kulübümüzün ve sporcumuzun hiçbir şekilde hak etmediğini düşündüğümüz bu cezanın takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."

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