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        Haberler Magazin Anadolu Ateşi'nin 117 ülkede 55 milyon kişi seyretti

        Anadolu Ateşi'nin 117 ülkede 55 milyon kişi seyretti

        Türkiye'nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olan Anadolu Ateşi, 25'inci yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), sanatseverlere unutulmaz bir gösteri sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:02
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        117 ülkede 55 milyon kişi seyretti
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        Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 117 ülkede 55 milyon seyircinin seyrettiği Anadolu Ateşi, 24 Aralık akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

        Aralarında; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve eşi Özlem Kaşdemir, Emine Özilhan, Monik İpekel, Abdullah Avcı - Hülya Avcı, Jale Öztarhan, Neşe Gönül, Yeliz Gönül, Merve Mermer, Semra Çelik, Gürbüz Tümay, Semra Tümay, Dalia Garih, Yelda Erbel, Mine Akbel, Özlem Şen, Yeliz Turan, Merih Turan, Hande Sezer, Aytül Aydan, Nejat Ajdan, Adalet İnanç, Türkan Gürsel, İsmet Alpagut, Canan İmer, Esin Demirören, Dürin Işık, Efsane Burcuoğlu, Sevilay Durukan, Nesrin Durukan, İnci Budak, Esra Budak, Seval Bahçıvan, Reyhan İpekel, Yasmin Gülman ve Ebru Kain’in bulunduğu iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de seyretti.

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        Gösterinin ardından Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, sahne arkasında oğulları Atlas, Güney ve Ares Erdoğan, yeğeni Rodin Erdoğan, dansçılar ve davetlilerle Anadolu Ateşi’nin 25'inci yılına özel hazırlanan pastayı kesti. Gecede cemiyet dünyasının önde gelen ismi Emine Özilhan ve Yılmaz Erdoğan’ın oğlu Rodin için de doğum günü kutlaması yapılarak, pasta kesildi.

        Gösteri öncesi açıklamalar yapan Mustafa Erdoğan; "117 ülkede 55 milyon seyirciye ulaştık. Anadolu Ateşi'ni, Anadolu’nun kültürünü Sibirya’dan Bahreyn’e kadar bütün dünyada izlettik. 25 yıldır bizi destekleyen seyircimize saygılarımızı sunuyoruz. Bu 25 yılda sürekli olarak kendimizi yeniledik, geliştirdik. Yeni projeler yaptık. 90 kişilik birkadrodan 2 bin kişilik bir kadroya yükseldik. Benim için en mutluluk verici bu işin sonsuza kadar sürecek olması. Bizden sonraki kuşaklar bunu devam ettirecekler. Hep daha kalitelisiyle, yeni projelerle seyircimizin karşısında olacağız" dedi.

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        #Anadolu Ateşi
        #Mustafa Erdoğan

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