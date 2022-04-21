Otomotiv endüstrisinde markaların elektrifikasyon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Başta Avrupa Birliği'nin olmak üzere, ülkelerin yeni emisyon kurallarına uymaya çalışan otomobil markaları, artık içten yanmalı motorlara sahip modellerden çok elektrikli otomobillerini görücüye çıkarmaya başladılar.

Öyle ki, Alman otomotiv sanayisinin iki ezeli rakibi BMW ve Mercedes-Benz, neredeyse birkaç saat arayla 2 yeni elektrikli otomobilinin tanıtımını gerçekleştirdiler.

İki markanın ürün gamının en tepesinde konumlanan 'amiral gemisi' modelleri tamamen elektrikle yol almaları ile geçmişin üstüne adeta sünger çektiler.

7 SERİSİNE ELEKTRİK GELDİ

BMW cephesinde, markanın ürün gamının en tepesinde konumlanan 7 Serisi'nin tanıtımı yapıldı. G70 kasa kodlu yeni 7 Serisi, Mercedes'in S Serisi'nin karşısına öncüsünden daha iddialı bir biçimde çıktı.

Bu kapsamda, BMW'nin ‘CLAR’ adını verdiği platform üzerinde geliştirilen yeni 7 Serisi, içten yanmalı motor, plug-in hibrit ve tamamen elektrikle ilerleyen bir versiyon ile yollara çıkacak. Elektrikli versiyon ise BMW'nin diğer elektrikli modelleri gibi 'i' ön adını alarak i7 şeklinde anılacak.

Yerini aldığı modele göre boyu 130 mm uzaya yeni 7 serisi, artık 48 mm daha geniş ve 51 mm daha yüksek. Aracın dingil mesafesi de 5 mm artırılmış durumda.

Yeni 7 Serisi'nin plug-in hibrit, bir başka deyişle kablo ile şarj edilebilen hibrit versiyonu 6 silindirli 197 beygir güç üreten benzinli motor ve 18.7 kWh kapasiteli bataryanın birlikteliğinden oluşuyor. Bu birliktelik otomobile toplam 486 beygir güç ve 700 Nm tork sağlıyor.

Aynı motorun, 563 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bir versiyonu daha bulunuyor. Her iki motorun da henüz performans verileri açıklanmasa da, otomobilin sadece elektrikle yaklaşık 100 kilometre kadar yol alabilmesi bekleniyor.

7 Serisi'nin 735i,740i ve 760i benzinli motorlarının Avrupa'da satışının yapılmayacağı aktarılırken, 6 silindirli dizel ünitenin ise Avrupa'da bazı ülkelerde satışının ileriki dönemde yapılacağı belirtiliyor.

10 DAKİKALIK ŞARJ İLE 160 KİLOMETRELİK MENZİL ELDE EDİYOR

7 Serisi'nin Mercedes S ile rekabet için geliştirilirken, modelin elektrikli versiyonu i7 ise Mercedes'in elektrikli amiral gemisi EQS ile rekabet edecek.

Bu noktada, BMW'nin içten yanmalı otomobillerin tasarımını değiştirmeden tüketiciye elektrikli alternatifler sunduğunu, Mercedes'in ise farklı bir yoldan giderek, elektrikli modelleri için içten yanmalı otomobillerine göre bambaşka bir tasarım dilini benimsediğini belirtelim.

i7 ile devam edecek olursak, otomobilde görev yapan 2 elektrikli motoru 536 beygir güç ve 745 Nm tork değeri sunuyor. İlerleyen yıllarda 651 beygir güç üreten bir motor da aileye katılacak. i7'de 101.7 kWh'lık batarya paketinin 'ultra ince' olduğu ve koltukların altına konumlandırılan bataryanın 110 mm yüksekliğe sahip olduğu açıklanıyor.

Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede çıkabildiğini de aktaralım. Otomobilin tam şarj ile menzili ile 600 kilometrenin üzerinde açıklanıyor. Öte yandan, i7'nin 10 dakikalık şarj ile 160 kilometrelik menzile ulaştığı da edinilen bilgiler arasında.

ARKA KOLTUK YOLCULARINA DEV EKRAN SUNUYOR

Otomobilin tasarımında ise markanın elektrikli SUV'u iX'ten ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan makyajlı X7'de de görülen detaylar bulunuyor. Hem dış hem de iç mekanda göze çarpan bu detaylar, BMW'nin yeni tasarım dilini oluşturuyor.

Dış mekanda en çok 7 Serisi için ilk olan çift parçalı ön far grubu dikkat çekerken, otomobilin kabininde ise tek parça kavisli ekran iç mekanın temelini oluşturuyor. 7 Serisini arka koltuktaki yolcularına da tavana gizlenebilen bir multimedya ekranı sunuluyor.

Ayrıca, kapı kollarındaki ekranlarda otomotiv endüstrisinde yeni nesil bir donanım olarak dikkat çekiyor.

7 Serisi'nin donanım detaylarına ise, otomobil Türkiye'ye giriş yaptığı dönem daha detaylı bir şekilde bakmakta fayda var.

ELEKTRİKLİ SUV MODELİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mercedes cephesinde ise, BMW'nin 7 Serisi'nin saatler önce markanın elektrikli amiral gemisi SUV modeli EQS'in dünya prömiyeri gerçekleşti.

Markanın içten yanmalı büyük boy SUV modeli GLS'nin elektrikli versiyonu olarak konumlanan, fakat yukarıdaki satırlarda da ifade ettiğimiz üzere, içten yanmalı motora sahip kardeşinden hem bataryası hem de tasarımı ile ayrılan EQS, bu yıl içinde satışa sunulacak.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip otomobilin, ilerleyen dönemde Maybach versiyonu da yollara çıkacak.

BMW iX ve Tesla Model X ile doğrudan rekabet içerisinde olacak EQS SUV, tasarımı haricinde, barındığı teknolojileri ve platformunu da sedan kardeşi ile paylaşıyor.

3 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ İLE GELECEK

Araçta görev yapan 107.8 kWh'lik batarya paketi 355 beygir güç ve 568 Nm tork değeri sunarken, EQS'e 660 kilometreye yakın bir menzil değeri sağlıyor. Otomobilin dört tekerlekten çekişe sahip versiyonunda, hem ön hem de arka aksta 1'er adet elektrik motoru yer alıyor. Bu versiyonda güç çıkışı değişmezken, tork değeri ise 800 Nm'ye çıkıyor. Aracın menzili ise dört tekerlekten çekişe sahip modelde 610 kilometre olarak açıklanıyor.

EQS'in en güçlü versiyonunda ise, güç değeri 536 beygir, tork değeri ise 858 Nm olarak açıklanıyor. Bu versiyonda EQS 0'dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede çıkabiliyor. Fakat menzil değeri giriş versiyondan farklı olarak 610 kilometreye düşüyor.

Tüm versiyonları 200 kW hızlı şarjı destekleyen EQS SUV, 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor. Mercedes'in, sedan kardeşinden farklı olarak 27 beygir daha fazla güç ile tanıttığı EQS SUV'un ardından, EQS sedanı da ilerleyen dönemde aynı güce ulaştıracağını da belirtelim.

Dört tekerlekten yönlendirme sistemine sahip otomobilin tasarımı ise EQS sedan ile büyük ölçüde benzeşiyor. Aks aralığı da sedan kardeşi ile aynı olan elektrikli SUV'un, uzunluğu ise sedandan daha kısa olarak 5125 mm olarak açıklanıyor. Sedandan 200 mm daha yüksek olan SUV versiyon, üçüncü koltuk sırası ile birlikte de alınabiliyor.

SATIŞLARININ TAMAMINA YAKINI ELEKTRİKLİ OLACAK

2015'te patlak veren dizel skandalı sonrası, radikal bir değişimin içinden geçen otomobil dünyası, özellikle Avrupa'nın devreye alacağı sert emisyon regülasyonlarına uyum sağlamak adına elektrikli modellere hız veriyor.

Yakın gelecekte sattıkları otomobillerin büyük kısmı elektrikli olacak BMW ve Mercedes-Benz, tan tanıttığı son modeller ile hemen hemen tüm segmentlerde birer elektrikli modele sahip olmuş oldular.

Amiral gemisine elektrik veren BMW, 2030'a kadar satışlarının yüzde 75'ini elektrikli modellerden oluşmasını hedeflerken, elektrikli araçlara toplam 40 milyar euro yatırım yapacak Mercedes-Benz ise önümüzdeki 10 yıl içinde koşulların izin verdiği tüm pazarlarda tamamen elektrikliye geçmek için hazırlık yapıyor.