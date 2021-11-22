Satışlarının yüzde 75'i elektrikli olacak

BMW’nin elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi iX ve markanın ilk tamamen elektrikli SAV modeli iX3, İzmir'de düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Alman markanın elektrikli mobilitedeki gelecek vizyonunu temsil eden iX'in, Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunulduğu açıklanırken, otomobilin xDrive40 versiyonuyla yetkili satıcılarda yerini aldığı belirtildi.

BMW'nin yeni dönemini temsil eden iX'in özelliklerine geçmeden önce, Alman markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Borusan Otomotiv'in İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik'in açıklamalarına bakmakta fayda var. Tiftik, Habertürk'e özel olarak yaptığı açıklamalarda, Borusan Otomotiv'in elektrikli otomobiller konusundaki gelecek planlarını masaya yatırırken, otomotiv sektöründeki güncel gelişmelere dair de görüşlerini paylaştı.

Otomobil dünyasının son yıllarda radikal bir değişimin içinden geçtiğini belirten Hakan Tiftik, yeni çağın endüstriyi olduğu kadar perakende süreçlerini ve tüketiciyi de dönüştürmeye başladığını söyledi. Elektrikli mobilitede öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Tiftik, Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların çoğalmasıyla karbon ayak izinin azaltılması yönünde kendilerine hedefler belirlediklerini vurguladı.

Hakan Tiftik, "Toplumda iklim değişikliği ve çevresel farkındalığın yükselmesiyle birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin de hızla arttığını görüyoruz. 2021 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artan elektrikli otomobil satışları bunun en önemli kanıtı. Bizler de bu performansa bir yıldan kısa bir sürede 500’ün üzerinde iX3’ü yollarla buluşturarak katkı sağladık. 2030 yılında toplam BMW satışlarımız içindeki elektrikli model oranımızı yüzde 75 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz" dedi. Tiftik, Borusan Otomotiv'in temsil ettiği diğer markalar olan Jaguar için 2030 yılı hedefini yüzde 100 elektrikli otomobil olarak açıklarken, bu oranın Land Rover cephesinde ise yüzde 60 seviyesinde olacağını bildirdi.

iX3 yıl sonuna kadar 700 adetlik bir satış rakamı hedeflediklerini kaydeden Tiftik, iX'te ise 200'e yakın ön sipariş aldıklarını açıkladı.

'TOGG'DAN SONRA ELEKTRİKLİ ARAÇ SORANLAR ARTTI'

Hakan Tiftik, elektrikli araçlara geçişte Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına imza atmasının değerli olduğunu da kaydetti.

Tiftik, elektrikli araç şarj mevzuatı konusunda çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, "İnşallah elektrikli araçlara vergi teşviki, şirket giderinden düşme gibi avantajlar yaratılır. Benim beklentim elektrikli araçları özendirici adımlar atılması. Bu araçlara özel bir ÖTV indirimi gibi beklentimiz şuan için yok" görüşünü paylaştı.

2022 sonunda yollara çıkması beklene Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili de görüşlerini açıklayan Tiftik, "TOGG, Türkiye'deki elektrikli araç dönüşümünün mihenk taşı olacak. Tüketicinin bakışını değiştirecek. TOGG lansmanından sonra bize elektrikli araç soran müşteri sayısının artması bunun göstergesi" diye konuştu.

'KİM NE BULABİLİRSE ONU SATIYOR'

Hakan Tiftik, son aylarda ağırlığını hissettiren çip krizi hakkında da konuştu.

Krizin etkisiyle bu yıl pazarın 600 bin adetlerde kapanabileceğini kaydeden Tiftik, "Kim ne bulabilirse onu satıyor. Eskiden 6 ay sonrasında üretilecek arabayı görürdük, şimdi 3 hafta sonrasını göremiyoruz. Bu sene satış hedefimiz geçen yılın yüzde 15 üzerindeydi, fakat çip krizi yüzünden yeterli araç bulamadık" dedi. Tiftik, çip krizinin etkisinin 2022'nin ikinci yarısından sonra azalabileceğini yönelik öngörüsünü de paylaştı.

Öte yandan, döviz kurlarına bağlı olarak artan araç fiyatları hakkında da konuşan Hakan Tiftik, önümüzdeki dönemde premium araç satışlarının düşebileceğine işaret etti.

'DEFENDER'I TİCARİDEN DÖNÜŞTÜRME YASAL DEĞİL'

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik ile, son dönemde gündeme gelen Land Rover Defender modelinin ticari versiyonu hakkında da konuştuk.

Öyle ki, son aylarda artan araç fiyatları Defender'ın modelinin ÖTV oranını da yüzde 150'den yüzde 220'ye taşımış ve araca ulaşmayı zorlaştırmıştı. Çözümü aynı aracın ticari versiyonunda bulan birçok işletme ise, Defender'ın 3 kapılı ticari versiyonunu paralel ticaret ile Türkiye'ye getirmiş ve yüzde 4 oranında ÖTV'ye tabi tutulan bu versiyonu bayidekinin yarı fiyatına tüketici ile buluşturmuştu.

Ticari Defender'ı yakında bir gelecekte Borusan Otomotiv'in de Türkiye'ye getireceğini açıklayan Hakan Tiftik, bu noktada uyarılarda da bulundu. Tiftik, "Defender ticari araçları binek otoya çevirenler, eğer yetkililerce tespit edilirlerse yüksek meblağlarda ceza ile karşılaşabilirler. Bu araçların ikinci sırasında koltuk ve cam mevcut değil. Dolayısı ile bu iki unsur eklenerek yapılacak dönüştürme işlemi yasal değil. Biz de 3.0 litre motor ile bu versiyonu Türkiye'ye getireceğiz. Bu konuda müşteri talebi alıyoruz" dedi.

DİĞER BMW'LERDE OLMAYAN ÖZELLİKLERE SAHİP

Yapılan açıklamaya göre, iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.1 saniyede ulaştırıyor.

Tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip iX xDrive40'ın, yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryaları 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor.

Sportif Aktive Aracı (SAV) olarak adlandırılan iX'te, markanın yeni tasarım dilinin sembolü niteliğindeki geniş böbrek şeklindeki ızgara, tüm elektronik sürüş asistanlarının merkezi olarak konumlandırılmış durumda. Bu ızgara görünümlü parça, diğer BMW'lerden farklı olarak oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisine sahip olması ile dikkat çekiyor.

CAM TAVAN GÜNEŞTEN 'ELEKTRONİK' KORUYOR

Otomobilin iç mekanı da, dış tasarımında olduğu gibi diğer BMW modellerinden alışık olmadığımız tasarım öğelerine sahip. İlk olarak, altıgen şekilli direksiyon simidi bir BMW modelinde ilk kez kullanılması ile dikkat çekiyor. Öte yandan, ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunan araçta, 12.3 ve 14.9 inçlik kombine kavisli ekran yer alıyor.

iX’te kullanılan panoramik cam tavan da benzerlerinden farklı özelliklere sahip. Öyle ki, Panoramik cam tavan, tek parçalı şeffaf yüzeyiyle BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Ayrıca, cam tavan iç mekânı doğrudan güneş ışığından korumak için elektrokromik gölgeleme özelliğine de sahip.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEME İLE ÜRETİLDİ

iX, iç mekânın ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için yüzey ısıtma seçeneği sunması ile de farklılaşıyor.

Otomobilin kabin içindeki ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığını da belirtelim. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyinin de doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlendiği açıklanıyor.

BATARYANIN TAMAMINI DEĞİŞTİRMEK GEREKMİYOR

iX'in önümüzdeki dönemde daha güçlü güç çıkışına sahip versiyonu xDrive50'de Türkiye'ye gelecek.

Son olarak, elektrikli otomobiller hakkında merak edilen konulardan biri olan garanti süresine değinmekte fayda var.

Bu konu hakkında bilgi aldığımız BMW Türkiye yetkilileri, pil garanti süresinin 8 yıl 160 bin kilometre olarak belirlendiğini, bu süreden sonra bataryada performans kaybı olursa bataryanın tamamı yerine sadece performans kaybı olan modüler kısmının değiştirilmesinin yeterli olacağını aktardı.